"Милан" нацелился на датского хавбека, который забил гол России на Евро-2020
"Милан" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Сампдории" Миккелю Дамсгору, который забил гол России на Евро-2020, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Дамсгор забил гол в возрасте 20 лет и 353 дня. Благодаря этому он стал самым молодым автором гола в истории сборной Дании на крупных международных турнирах.
Дамсгор в минувшем сезоне провел за "Сампдорию" 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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