"Милан" нацелился на Депая

Форвард "Лиона" Мемфис Депай может продолжить карьеру в "Милане".

Как сообщает Calciomercato, "россонери" активно следят за игрой футболиста и летом попробуют подписать с ним контракт. Действующее соглашение Депая с "Лионом" действует до лета 2021 года.

В текущем сезоне Депай провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.

Читайте также: "Милан" хочет купить двух хавбеков дортмундской "Боруссии". | http://soccernews.ru