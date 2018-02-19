"Милан" нацелился на Депая

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"Милан" нацелился на Депая

Форвард "Лиона" Мемфис Депай может продолжить карьеру в "Милане".

Как сообщает Calciomercato, "россонери" активно следят за игрой футболиста и летом попробуют подписать с ним контракт. Действующее соглашение Депая с "Лионом" действует до лета 2021 года.

В текущем сезоне Депай провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 9 ассистов.

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