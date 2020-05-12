"Милан" нацелился на двух игроков "Фиорентины"

"Милан" рассчитывает грядущим летом усилиться сразу двумя игроками "Фиорентины", сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, в сферу интересов "россонери" попали защитник Никола Миленкович и вингер Федерико Кьеза.

Известно, что за лидера своих атак "фиалки" требуют 70 миллионов евро.

Не исключено, что "Милан" сможет сбить цену за счёт включения в сделку хавбека Лукаса Пакеты, на которого претендует "Фиорентина".

Не пропустите: "Милан" и "Лестер" поборются за бывшую трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru