"Милан" нацелился на двух игроков "Фиорентины"

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"Милан" нацелился на двух игроков "Фиорентины"

"Милан" рассчитывает грядущим летом усилиться сразу двумя игроками "Фиорентины", сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, в сферу интересов "россонери" попали защитник Никола Миленкович и вингер Федерико Кьеза.

Известно, что за лидера своих атак "фиалки" требуют 70 миллионов евро.

Не исключено, что "Милан" сможет сбить цену за счёт включения в сделку хавбека Лукаса Пакеты, на которого претендует "Фиорентина".

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