"Милан" нацелился на форварда "Реала"
"Милан" проявляет интерес к сербскому нападающему мадридского "Реала" Луке Йовичу, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе миланцев Йович может заменить шведского форварда Златана Ибрагимовича, который задумался об уходе из клуба.
"Реал" купил Йовича у франкфуртского "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний серб провел за королевский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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