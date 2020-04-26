"Милан" нацелился на форварда "Реала"

"Милан" проявляет интерес к сербскому нападающему мадридского "Реала" Луке Йовичу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе миланцев Йович может заменить шведского форварда Златана Ибрагимовича, который задумался об уходе из клуба.

"Реал" купил Йовича у франкфуртского "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний серб провел за королевский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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