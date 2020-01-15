"Милан" нацелился на форварда "Ромы"



"Милан" проявляет интерес к турецкому нападающему "Ромы" Дженгизу Ундеру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, миланский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, в январе трансфер маловероятен, так как римляне из-за травмы потеряли на длительный срок атакующего полузащитника Николо Дзаньоло.

В нынешнем сезоне 22-летний Ундер провел за "Рому" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с римским клубом действует до лета 2023 года.

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