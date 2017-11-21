"Милан" нацелился на форварда "Саутгемптона"

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"Милан" нацелился на форварда "Саутгемптона"

Нападающий "Саутгемптона" Маноло Габбьядини в зимнее трансферное окно может вернуться в Серию А.

Интерес к 25-летнему футболисту проявляется "Милан", которые намерен в январе усилить свою атаку.

В этом сезоне Габбьядини сыграл за "Саутгемптон" 13 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: "Милану" грозит отстранение от еврокубков. | http://soccernews.ru

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