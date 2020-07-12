"Милан" нацелился на форварда сборной Нигерии, которым интересуется "Интер"
"Милан" проявляет интерес к нигерийскому нападающему "Лилля" Виктору Осимхену, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Проблемой может оказаться стоимость форварда, которого "Лилль" оценивает в 80 миллионов евро. Поэтому "Милан" может предложить взамен за него нескольких игроков.
Ранее сообщалось, что Осимхеном интересуются "Интер" и "Наполи".
В нынешнем сезоне 21-летний Осимхен провел за "Лилль" 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17