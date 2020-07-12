"Милан" нацелился на форварда сборной Нигерии, которым интересуется "Интер"

"Милан" проявляет интерес к нигерийскому нападающему "Лилля" Виктору Осимхену, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Проблемой может оказаться стоимость форварда, которого "Лилль" оценивает в 80 миллионов евро. Поэтому "Милан" может предложить взамен за него нескольких игроков.

Ранее сообщалось, что Осимхеном интересуются "Интер" и "Наполи".

В нынешнем сезоне 21-летний Осимхен провел за "Лилль" 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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