"Милан" нацелился на форварда "Ювентуса"

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"Милан" нацелился на форварда "Ювентуса""Милан" нацелился на форварда туринского "Ювентуса" Марио Манджукича, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, предпринять попытки подписать 31-летнего нападающего "старой синьоры" "россонери" намерены уже ближайшим летом. Ожидается, что в случае достойного предложения чемпионы Италии не будут препятствовать уходу хорвата.

В нынешнем сезоне Манджукич забил 10 мячей и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за "Ювентус".

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