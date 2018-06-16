"Милан" нацелился на форварда "Ювентуса"

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"Милан" нацелился на форварда "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин летом может сменить клуб.

Как сообщает Football Italia, в услугах аргентинца заинтересован "Милан", который рассматривает игрока, как альтернативу Альваро Морате.

Напомним, что Игуаином также интересуются "Бавария" и "Челси".

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