"Милан" нацелился на форварда "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин летом может сменить клуб.

Как сообщает Football Italia, в услугах аргентинца заинтересован "Милан", который рассматривает игрока, как альтернативу Альваро Морате.

Напомним, что Игуаином также интересуются "Бавария" и "Челси".

Читайте также: "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Игуаину. | http://soccernews.ru