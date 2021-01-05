"Милан" нацелился на французского таланта

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Тулузы" Куадио Коне, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него пять миллионов евро.

19-летний Коне является воспитанником "Тулузы". В нынешнем сезоне хавбек провел за клуб 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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