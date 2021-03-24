"Милан" нацелился на французского вратаря

Теги миланлилльмайк меньянтрансферы

"Милан" нацелился на французского вратаря

Фото: твиттер FGFootball/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к вратарю "Лилля" и сборной Франции Майку Меньяну, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру французского голкипера в качестве возможной замены основному вратарю команды Джанлуиджи Доннарумма, который не может договориться с "Миланом" о продлении контракта, истекающего ближайшим летом.

25-летний Меньян является воспитанником ПСЖ. За "Лилль" он вытупает с 2015 года. В нынешнем сезоне Меньян провел за клуб 40 матчей во всех турнирах и пропустил 34 мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Португальский хавбек "Лилля" подвергся расизму во Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" Кокорина назвала имя нового главного тренера

"Фиорентина" Кокорина назвала имя нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов