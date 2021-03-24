"Милан" нацелился на французского вратаря

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"Милан" проявляет интерес к вратарю "Лилля" и сборной Франции Майку Меньяну, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру французского голкипера в качестве возможной замены основному вратарю команды Джанлуиджи Доннарумма, который не может договориться с "Миланом" о продлении контракта, истекающего ближайшим летом.

25-летний Меньян является воспитанником ПСЖ. За "Лилль" он вытупает с 2015 года. В нынешнем сезоне Меньян провел за клуб 40 матчей во всех турнирах и пропустил 34 мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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