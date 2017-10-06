"Милан" нацелился на французского вундеркинда

Форвард "Лиона" Амин Гуйри попал в сферу интересов "Милана", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, скауты "россонери" следят за 17-летним футболистом, который хорошо проявил себя на юношеском чемпионате Европы.

Стоит отметить, что действующий контракт Гуйри с "Лионом" рассчитан до лета 2020 года.

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