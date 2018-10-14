"Милан" нацелился на хавбека "Арсенала"

Теги миланаарон рэмзиарсенал лондон

"Милан" нацелился на хавбека "Арсенала""Милан" нацелился на полузащитника лондонского "Арсенала" Аарона Рэмзи, информирует Daily Express.

По сведениям издания, "россонери" планируют предпринять попытки подписать 27-летнего хавбека "канониров" уже в зимнее трансферное окно, дабы избежать конкуренции со стороны других претендентов на валлийца, которые захотят заполучить его летом, когда он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Рэмзи забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 9 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Милан" интересуется Ибрагимовичем. | soccernews.ru

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