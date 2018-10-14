"Милан" нацелился на хавбека "Арсенала"

"Милан" нацелился на полузащитника лондонского "Арсенала" Аарона Рэмзи, информирует Daily Express.

По сведениям издания, "россонери" планируют предпринять попытки подписать 27-летнего хавбека "канониров" уже в зимнее трансферное окно, дабы избежать конкуренции со стороны других претендентов на валлийца, которые захотят заполучить его летом, когда он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Рэмзи забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 9 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Милан" интересуется Ибрагимовичем. | soccernews.ru