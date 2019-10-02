"Милан" нацелился на хавбека "Арсенала"

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"Милан" нацелился на хавбека "Арсенала"

"Милан" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. "Канониры" могут согласиться на сделку, так как хавбек не получает регулярного игрового времени.

В нынешнем сезоне 30-летний Озил провел за "Арсенал" всего два матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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