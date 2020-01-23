"Милан" нацелился на хавбека "Бенфики"

Полузащитник "Бенфики" Флорентину стал трансферной целью "Милана", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" рассчитывают арендовать перспективного португальца на 1,5 года с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте 20-летнего футболиста составляет 120 миллионов евро.

Флорентину является воспитанником "Бенфики", за основную команду "орлов" сыграл 27 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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