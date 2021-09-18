"Милан" нацелился на хавбека "Брюгге"

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"Милан" нацелился на хавбека "Брюгге"

Фото инстаграм Шарля де Кетеларе

"Милан" хочет усилить состав полузащитником "Брюгге" Шарлем де Кетеларе, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" рассматривают вариант с подписанием 20-летнего футболиста в 2022 году.

Рыночная стоимость бельгийца оценивается в 16 миллионов евро.

В этом сезоне де Кетеларе забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 9 матчах за "Брюгге".

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