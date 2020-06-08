"Милан" нацелился на хавбека "Эспаньола"

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"Милан" нацелился на хавбека "Эспаньола"

Полузащитник "Эспаньола" Марк Рока стал трансферной целью "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" внимательно следят за прогрессом 23-летнего испанца. Официальных переговоров по его переходу клуб пока не ведёт.

Рыночная стоимость перспективного хавбека оценивается в 16 миллионов евро. Его контракт с "Эспаньолом" рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Рока сыграл за "попугаев" 33 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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