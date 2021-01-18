"Милан" нацелился на хавбека "Порту"
"Милан" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Порту" Отавио, сообщает Goal.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен подписать футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с "Порту" истекает через полгода, поэтому португальцы могут продать его за небольшую сумму.
"Милан" предложил Отавио четырехлетний контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне 25-летний Отавио провел за "Порту" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач.
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