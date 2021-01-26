"Милан" нацелился на хавбека "Порту"

Полузащитник "Порту" Отавио может оказаться в "Милане", сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, стороны уже ведут переговоры о сотрудничестве. Скорее всего, переход состоится не раньше лета, когда бразилец станет свободным агентом.

25-летний футболист готов перейти в "Милан", если ему предложат контракт до 2025 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. "Россонери" пока готовы платить только 2 миллиона.

В текущем сезоне Отавио сыграл за "Порту" 21 матч, забил 3 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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