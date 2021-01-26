"Милан" нацелился на хавбека "Порту"
Полузащитник "Порту" Отавио может оказаться в "Милане", сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, стороны уже ведут переговоры о сотрудничестве. Скорее всего, переход состоится не раньше лета, когда бразилец станет свободным агентом.
25-летний футболист готов перейти в "Милан", если ему предложат контракт до 2025 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. "Россонери" пока готовы платить только 2 миллиона.
В текущем сезоне Отавио сыграл за "Порту" 21 матч, забил 3 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17