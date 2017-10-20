"Милан" нацелился на хавбека "Реала"

Итальянский "Милан" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "россонери" готовы вести речь с королевским клубом об аренде 21-летнего хавбека уже в зимнее трансферное окно. Итальянский гранд намерен воспользоваться тем, что футболист не имеет стабильной игровой практики в стане "сливочных", предоставив ему место в основной обойме команды.

В нынешнем сезоне Себальос отметился 2 забитыми мячами в 6 играх за "Реал".

Напомним, вчера "Милан" не смог обыграть АЕК. | soccernews.ru