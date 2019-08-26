"Милан" нацелился на хавбека "Реала"

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"Милан" нацелился на хавбека "Реала"

"Милан" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику мадридского "Реала" Хамесу Родригесу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб может сделать предложение по трансферу футболиста в ближайшее время. Впрочем, "Милан" рассматривает Хамеса в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся приобрести аргентинского полузащитника "Атлетико" Анхеля Корреа. 

Ранее сообщалось, что купить 27-летнего Хамеса хотят "Наполи" и "Атлетико", но "Реал" решил не продавать колумбийца из-за тяжелой травмы полузащитника Марко Асенсио.

В предыдущие два сезона Родригес выступал на правах аренды за "Баварию", которая не стала выкупать его трансфер.

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