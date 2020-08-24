"Милан" нацелился на хавбека "Реала"

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"Милан" нацелился на хавбека "Реала"

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Дани Себальосу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Сити" и "Ювентуса". Кроме того, вновь арендовать Себальоса надеется "Арсенал", но "Реал" предпочитает продать игрока за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Себальос провел за "Арсенал" 37 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

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