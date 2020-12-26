"Милан" нацелился на хавбека "Рединга"
Хавбек "Рединга" Майкл Олисе попал в сферу интересов "Милана".
По сведениям GetReading, "россонери" после покупки может отдать 19-летнего игрока в аренду. Рассматриваются варианты с арендой в "Кьево", "Лечче", "Монцу" и СПАЛ.
Соглашение Олисе с "Редингом" истекает следующим летом и клуб не может договориться о его продлении.
В этом сезоне Олисе провел 21 игру, в которых отметился четырьмя голами и восемью ассистами.
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|Рома
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|Наполи
|26
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|Милан
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
|31
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|Удинезе
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|26
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|Сампдория
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|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
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