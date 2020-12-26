"Милан" нацелился на хавбека "Рединга"

Хавбек "Рединга" Майкл Олисе попал в сферу интересов "Милана".

По сведениям GetReading, "россонери" после покупки может отдать 19-летнего игрока в аренду. Рассматриваются варианты с арендой в "Кьево", "Лечче", "Монцу" и СПАЛ.

Соглашение Олисе с "Редингом" истекает следующим летом и клуб не может договориться о его продлении.

В этом сезоне Олисе провел 21 игру, в которых отметился четырьмя голами и восемью ассистами.

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