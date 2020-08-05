"Милан" нацелился на хавбека "Зенита"

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"Милан" нацелился на хавбека "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Вильмар Барриос интересен "Милану", утверждает Primer Tiempo.

По информации источника, "россонери" возобновили интерес к футболисту, за которым следили ещё с 2019 года.

Рыночная стоимость колумбийского хавбека оценивается в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Барриос сыграл за "Зенит" 35 матчей и забил 1 гол.

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