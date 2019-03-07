"Милан" нацелился на игрока "Барселоны"

"Милан" проявляет предметный интерес к защитнику "Барселоны" Марку Кукурелье, сообщает Goal.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 11 миллионов евро.

В данный момент Кукурелья выступает на правах аренды за "Эйбар", который имеет право выкупить его трансфер за два миллионов евро. При этом, "Барселона" сохранила за собой возможность обратного трансфера игрока за четыре миллиона евро.

В этом сезоне 20-летний Кукурелья провел за "Эйбар" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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