"Милан" нацелился на игрока "Реала" Диаса
Форвард "Реала" Мариано Диас может перейти в итальянский клуб. Об этом сообщает As.
По данным источника, в игроке заинтересован "Милан". Чтобы ускорить трансфер в Мадрид прилетит технический директор "россонери" Паоло Мальдини.
Кроме того, Мальдини намерен посетить "Атлетико", чтобы обговорить возможный переход Анхеля Корреа.
А еще: "Реал" готовит новое предложение по трансферу Погба| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
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|Атлетико Мадрид
|1
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|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
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|1
|0
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|1
|0