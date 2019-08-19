"Милан" нацелился на игрока "Реала" Диаса

Форвард "Реала" Мариано Диас может перейти в итальянский клуб. Об этом сообщает As.

По данным источника, в игроке заинтересован "Милан". Чтобы ускорить трансфер в Мадрид прилетит технический директор "россонери" Паоло Мальдини.

Кроме того, Мальдини намерен посетить "Атлетико", чтобы обговорить возможный переход Анхеля Корреа.

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