"Милан" нацелился на игрока сборной Аргентины

Атакующий хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль летом может оказаться в "Милане", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "россонери" проявляют предметный интерес к игроку сборной Аргентины и уже контактируют с его окружением.

Сам 25-летний футболист не против попробовать свои силы в "Милане".

Де Пауль выступает за "Удинезе" с 2016 года, сыграл 134 матча, забил 23 гола и сделал 21 ассист. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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