"Милан" нацелился на игрока сборной Германии

"Милан" намерен приобрести полузащитника "Хоффенхайма" и сборной Германии Керима Демирбая, информирует итальянская пресса.

"Россонери" неоднократно просматривали игрока и с большой вероятностью уже в январе сделают официальное предложение немецкому клубу. 24-летний хавбек, чья ориентировочная стоимость составляет 10 миллионов евро, может обойтись "Милану" в 25-30 миллионов.

В минувшем сезоне Демирбай провёл 28 игр в Бундеслиге, забил 6 голов и сделал 10 ассистов. За Бундестим - 2 матча, 1 гол.

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