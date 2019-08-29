"Милан" нацелился на игрока сборной Нидерландов

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"Милан" нацелился на игрока сборной Нидерландов

"Милан" хочет усилиться вингером "Лиона" Мемфисом Депаем, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, итальянский клуб переключил внимание на игрока сборной Нидерландов, поскольку не может договориться с атакующим полузащитником "Атлетико" Анхелем Корреа.

За 25-летнего футболиста "россонери" придётся заплатить не менее 40 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне Депай провёл за "Лион" 3 матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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