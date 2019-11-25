"Милан" нацелился на игрока "Шахтера"
"Милан" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Тете, сообщает GaúchaZH.
"Представители "Милана" связывались со мной. Они спрашивали меня про возможность трансфера Тете. Переговоры между клубами идут. Все зависит от того, договорятся ли "Шахтер" и "Милан", - сказал агент бразильца Пабло Буэно.
По некоторым данным, украинский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро.
19-летний Тете перешел в "Шахтер" в феврале 2019 года из "Гремио" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за донецкий клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.
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|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
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|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Кальяри
|13
|25
|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Фиорентина
|13
|16
|11
|Торино
|13
|14
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Сассуоло
|12
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Сампдория
|13
|12
|17
|Лечче
|13
|11
|18
|Дженоа
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|12
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