"Милан" нацелился на игрока "Шахтера"

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"Милан" нацелился на игрока "Шахтера"
"Милан" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Тете, сообщает GaúchaZH.

"Представители "Милана" связывались со мной. Они спрашивали меня про возможность трансфера Тете. Переговоры между клубами идут. Все зависит от того, договорятся ли "Шахтер" и "Милан", - сказал агент бразильца Пабло Буэно.

По некоторым данным, украинский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

 

19-летний Тете перешел в "Шахтер" в феврале 2019 года из "Гремио" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за донецкий клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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