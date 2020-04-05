"Милан" нацелился на Икарди
"Милан" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Интера" Мауро Икарди, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В данный момент форвард выступает за ПСЖ на правах аренды, но хочет вернуться в Италию по окончании сезона. Парижане имеют право на выкуп игрока за 70 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Икарди определился со своим будущим в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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