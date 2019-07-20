"Милан" нацелился на летнего новичка "Ювентуса"

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"Милан" нацелился на летнего новичка "Ювентуса"

Новичок "Ювентуса" Мерих Демирал попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, на трансфере 21-летнего игрока настаивает тренер "россонери" Марко Джампаоло. Отмечается, что "Ювентус" может отпустить футболиста в аренду с возможностью выкупа.

"Ювентус" оценивает Демирала в 40 миллионов евро, хотя приобрел его этим летом за 18 миллионов.

В прошлом сезоне Демирал провел за "Сассуоло" 14 матчей и забил два гола.

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