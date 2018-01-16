"Милан" нацелился на лидера "Байера"

"Милан" хочет купить полузащитника "Байера" Юлиана Брандта, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" готовы следующим летом предложить за 21-летнего немца 35 миллионов евро.

В этом сезоне Брандт сыграл за "Байер" 21 матч, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

Не пропустите: "Милан" не намерен отпускать Сусо. | http://soccernews.ru