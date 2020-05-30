"Милан" нацелился на Мартина Эдегора

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"Милан" нацелился на Мартина Эдегора

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Мартину Эдегору, пишет Football Italia.

"Россонери" хотят арендовать звёздного норвежца с возможностью последующего выкупа. Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне 21-летний хавбек играет по аренде за "Реал Сосьедад", в его активе 28 матчей, 7 голов и 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Эдегор может грядущим летом вернуться в королевский клуб по требованию Зинедина Зидана.

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