"Милан" нацелился на Мартина Эдегора

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Мартину Эдегору, пишет Football Italia.

"Россонери" хотят арендовать звёздного норвежца с возможностью последующего выкупа. Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне 21-летний хавбек играет по аренде за "Реал Сосьедад", в его активе 28 матчей, 7 голов и 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Эдегор может грядущим летом вернуться в королевский клуб по требованию Зинедина Зидана.

Не пропустите: "Милан" намерен этим летом приобрести хавбека сборной Ирландии. | http://soccernews.ru