"Милан" нацелился на Мартина Эдегора
"Милан" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Мартину Эдегору, пишет Football Italia.
"Россонери" хотят арендовать звёздного норвежца с возможностью последующего выкупа. Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро.
В этом сезоне 21-летний хавбек играет по аренде за "Реал Сосьедад", в его активе 28 матчей, 7 голов и 8 ассистов.
Ранее сообщалось, что Эдегор может грядущим летом вернуться в королевский клуб по требованию Зинедина Зидана.
Не пропустите: "Милан" намерен этим летом приобрести хавбека сборной Ирландии. | http://soccernews.ru
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