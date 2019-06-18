"Милан" нацелился на молодого украинца
"Милан" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, руководство итальянского клуба рассматривает вариант с приобретением Миколенко, выступающего на левом фланге обороны, в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне 20-летний Миколенко провел за "Динамо" 32 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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