"Милан" нацелился на молодого украинца

Теги миландинамо киеввиталий миколенкотрансферы

"Милан" нацелился на молодого украинца

"Милан" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба рассматривает вариант с приобретением Миколенко, выступающего на левом фланге обороны, в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 20-летний Миколенко провел за "Динамо" 32 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" отклонил предложение "Милана" по своему хавбеку. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Представитель ФСИН: "Кокорин и Мамаев отправятся в колонию на поезде, как и остальные заключенные"

Представитель ФСИН: "Кокорин и Мамаев отправятся в колонию на поезде, как и остальные заключенные"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов