"Милан" нацелился на нападающего, который забил им в матче Лиги Европы

Теги милантрансферы

"Милан" нацелился на нападающего, который забил им в матче Лиги Европы

Нападающий "Буде-Глимт" Йенс Хеуге попал в сферу интересов "Милана".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "россонери" вступили в переговоры по 20-летнему игроку после матча с норвежским клубом в 3-м отборочном раунде Лиги Европы, в котором "Милан" одержал победу со счетом 3:2, а Хеуге отметился забитым голом.

Контракт футболиста с клубом истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

В текущем сезоне Хеуге провел 20 игр, забил 17 голов и отдал 8 ассистов.

Читайте также: "Милан" нацелился на защитника "Шальке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 сентября

Главные новости дня: 25 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов