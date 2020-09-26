"Милан" нацелился на нападающего, который забил им в матче Лиги Европы

Нападающий "Буде-Глимт" Йенс Хеуге попал в сферу интересов "Милана".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "россонери" вступили в переговоры по 20-летнему игроку после матча с норвежским клубом в 3-м отборочном раунде Лиги Европы, в котором "Милан" одержал победу со счетом 3:2, а Хеуге отметился забитым голом.

Контракт футболиста с клубом истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

В текущем сезоне Хеуге провел 20 игр, забил 17 голов и отдал 8 ассистов.

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