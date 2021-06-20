"Милан" нацелился на нападающего сборной Украины

Теги роман яремчукмилан

"Милан" нацелился на нападающего сборной УкраиныФото: инстаграм Яремчука/Автор неизвестен

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на журналиста Алессандро Якобоне, технический директор "Милана" Паоло Мальдини уже связался с руководством "Гента" по вопросу возможного трансфера Романа Яремчука.

По информации источника, нападающий сборной Украины может перейти в стан россонери на правах платной аренды за 3 миллиона, которая будет включать в себя право выкупа за 15-16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Бельгии украинский нападающий забил 20 голов и отдал 7 голевых передач.

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