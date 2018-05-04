"Милан" нацелился на нападающего "Ювентуса"

Теги миланювентусмарио манджукич

"Милан" нацелился на нападающего "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Corriere dello Sport, "россонери" готовы предложить футболисту контракт до лета 2020 года.

Напомним, что зимой Манджукич отказался от переезда в Китай.

Читайте также: "Милан" определил четырех кандидатов на усиление своей атаки. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место

"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 35 84
3 Рома 35 70
4 Лацио 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 35 25
20 Беневенто 35 18
Полная таблица

топ-5 тегов