"Милан" нацелился на нападающего "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Corriere dello Sport, "россонери" готовы предложить футболисту контракт до лета 2020 года.

Напомним, что зимой Манджукич отказался от переезда в Китай.

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