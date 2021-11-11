"Милан" нацелился на немецкого таланта

Фото твиттер AC Milan TMN

Нападающий "Аугсбурга" Дзенан Пейчинович привлёк внимание "Милана", сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, "россонери" следят за развитием 16-летнего футболиста, который в следующем году может стать свободным агентом.

Конкуренцию "Милану" в борьбе за немецкого таланта составит "Байер", который уже вступил в переговоры о его подписании.

Пейчинович пока не дебютировал за основу "Аугсбурга", зато забил 6 голов в 13 матчах за юношескую команду.

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