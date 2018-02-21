"Милан" нацелился на одного из ключевых игроков "Ромы"

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"Милан" нацелился на одного из ключевых игроков "Ромы"

Форвард "Ромы" Эдин Джеко попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Football Italia, "россонери" готовы предложить за игрока 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Джеко провел 32 матча и отметился 14 голами.

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