"Милан" нацелился на одного из лидеров "Реала"
"Милан" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Реала" Луке Модричу, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На приобретении хорвата настаивает новый главный тренер миланцев Стефано Пиоли, который хочет усилить команду опытными игроками.
Также "Милан" интересуется полузащитниками "Барселоны" Артуро Видалем и Иваном Ракитичем.
В нынешнем сезоне 34-летний Модрич провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|10
|25
|2
|Ювентус
|9
|23
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|10
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Торино
|9
|11
|13
|Милан
|9
|10
|14
|Удинезе
|9
|10
|15
|Сассуоло
|8
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4