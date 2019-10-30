"Милан" нацелился на одного из лидеров "Реала"

"Милан" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Реала" Луке Модричу, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На приобретении хорвата настаивает новый главный тренер миланцев Стефано Пиоли, который хочет усилить команду опытными игроками.

Также "Милан" интересуется полузащитниками "Барселоны" Артуро Видалем и Иваном Ракитичем.

В нынешнем сезоне 34-летний Модрич провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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