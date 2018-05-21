"Милан" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А

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"Милан" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Sky Sports, руководство "россонери" считает, что игрок способен заменить Андре Силву, который летом, скорее всего, уйдет из клуба.

В этом сезоне Иммобиле провел 47 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 9 ассистов.

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