"Милан" нацелился на основного игрока ПСЖ

"Милан" проявляет интерес к бразильскому защитнику ПСЖ Тиаго Силве, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, спортивный директор миланского клуба Леонардо уже провел переговоры с футболистом, но предупредил его, что ему придется пойти на сокращение зарплаты, которая сейчас составляет 12 миллионов евро в год. Трансфер может состояться в январе.

Напомним, что 34-летний Силва перешел в ПСЖ именно из "Милана" в 2012 году за 42 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за парижский клуб 11 матчей и не отметился результативными действиями.

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