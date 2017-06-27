"Милан" нацелился на основного защитника "Реала"

Итальянский "Милан" нацелился на основного защитника мадридского "Реала" Дани Карвахаля, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "россонери", получив солидную сумму на летние трансферы от китайских владельцев, будут готовы сделать щедрое предложение как самому 25-летнему беку, так и его клубу.

В завершившемся сезоне Карвахаль забил 1 гол и сделал 12 результативных передач в 4 матче за "Реал".

Напомним, "Милан" интересуется Косиельни. | soccernews.ru