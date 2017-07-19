"Милан" нацелился на перспективного бразильца

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"Милан" нацелился на перспективного бразильца

"Милан" намерен купить форварда "Флуминенсе" Ришарлисона Андраде, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "россонери" считают, что в будущем 20-летний бразилец может стать суперзвездой. Сумма возможного трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Ришарлисон выступает за "Флуминенсе" с 2016 года, сыграл 64 матча и забил 18 голов. 

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