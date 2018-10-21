"Милан" нацелился на полузащитника "Барселоны"

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"Милан" нацелился на полузащитника "Барселоны""Милан" нацелился на полузащитника каталонской "Барселоны" Рики Пуча, информирует Football Espana.

По сведениям источника, главного тренера "россонери" Дженнаро Гаттузо впечатлила игра 19-летнего воспитанника "сине-гранатовых" во время очного матча предсезонной подготовки. За перспективного хавбека итальянский гранд готов будет предложить 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Пуч сделал 1 результативную передачу в 8 играх за вторую команду "Барселоны". К играм за основу он пока не привлекался.

Напомним, сегодня "Милан" сыграет против "Интера". | soccernews.ru

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