"Милан" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Tribal Football, трансфер может состояться этим летом. Отмечается, что скауты "россонери" давно следят за игрой Эрреры.

В текущем сезоне Эррера сыграл 29 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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