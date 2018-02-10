"Милан" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед"

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"Милан" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Tribal Football, трансфер может состояться этим летом. Отмечается, что скауты "россонери" давно следят за игрой Эрреры.

В текущем сезоне Эррера сыграл 29 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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