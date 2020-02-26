"Милан" нацелился на полузащитника сборной Аргентины



"Милан" проявляет интерес к полузащитнику аргентинского "Расинга" Федерико Сарачо, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы предлагают за игрока 15 миллионов евро, но аргентинский клуб оценивает его в 25 миллионов. Сам игрок готов перебраться в стан "россонери".

21-летний Сарачо является воспитанником "Расинга". В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Аргентины сыграл один матч.

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