"Милан" нацелился на полузащитника сборной Аргентины

Теги миланрасинг клубтрансферыфедерико сарачо

"Милан" нацелился на полузащитника сборной Аргентины
"Милан" проявляет интерес к полузащитнику аргентинского "Расинга" Федерико Сарачо, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы предлагают за игрока 15 миллионов евро, но аргентинский клуб оценивает его в 25 миллионов. Сам игрок готов перебраться в стан "россонери".

21-летний Сарачо является воспитанником "Расинга". В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Аргентины сыграл один матч.

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