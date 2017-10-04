"Милан" нацелился на полузащитника "Удинезе"

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"Милан" нацелился на полузащитника "Удинезе"

Полузащитник "Удинезе" Якуб Янкто может перейти в "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" намерены купить 21-летнего чеха в течение зимнего трансферного окна.

Янкто в этом сезоне сыграл за "Удинезе" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи. Его контракт с фриульцами рассчитан до лета 2021 года.

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