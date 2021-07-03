"Милан" нацелился на сербского бомбардира

Фото твиттер Душана Тадича

"Милан" проявляет предметный интерес к форварду "Аякса" Душану Тадичу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны уже контактировали по поводу возможного трансфера, и 32-летний серб выразил готовность продолжить карьеру в Серии А.

Рыночная стоимость нападающего оценивается в 18 миллионов евро. Его контракт с "Аяксом" рассчитан ещё на два года.

В прошлом сезоне Тадич забил 22 гола и сделал 26 ассистов в 51 матче.

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