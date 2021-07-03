"Милан" нацелился на сербского бомбардира
"Милан" проявляет предметный интерес к форварду "Аякса" Душану Тадичу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, стороны уже контактировали по поводу возможного трансфера, и 32-летний серб выразил готовность продолжить карьеру в Серии А.
Рыночная стоимость нападающего оценивается в 18 миллионов евро. Его контракт с "Аяксом" рассчитан ещё на два года.
В прошлом сезоне Тадич забил 22 гола и сделал 26 ассистов в 51 матче.
Не пропустите: "Милан" начал переговоры о трансфере второго бомбардира Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Сочи" усилился воспитанником "Челси"
-
Экс-игрок "Спартака" продавал экипировку "красно-белых" в Германии
-
Семак отреагировал на слухи о своём уходе из "Зенита"
-
1
Фигуристка Туктамышева рассказала, за кого болеет на Евро-2020
-
"Милан" нацелился на сербского бомбардира
-
1
Уткин объяснил, почему Черчесова уволят из сборной России
-
Зеленский пообщался со сборной Украины перед матчем с Англией
-
Грузинский легионер "Спартака" стал гражданином РФ
-
РФС рассматривает семь кандидатов на замену Черчесову
-
Де Брюйне играл против сборной Италии с разрывом связок голеностопа
-
"Алания" определилась с наказанием для футболиста, оскорбившего теннисистку Касаткину
-
"Марсель" объявил о двух трансферах
-
Мозес попрощался с болельщиками "Челси"
-
Вратарь сборной Швейцарии Соммер стал рекордсменом Евро-2020
-
Сёмин встал на защиту Черчесова
-
Опубликованы данные о посещаемости матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге
-
Зелимхан Бакаев прояснил своё будущее в "Спартаке"
-
Вингер сборной Бельгии Доку установил рекорд Евро / ЧМ
-
"Манчестер Юнайтед" и "Реал" могут совершить обмен игроками
-
"Байер" намерен усилиться российским вратарём
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17